Ancelotti vince a casa Mourinho

Parte benissimo il cammino dell’Everton in Premier League: una rete di Calvert-Lewin decide il match nella ripresa, arriva la prima sconfitta stagionale per il Tottenham dello Special One.

Mourinho si affida a Kane con il supporto di Lucas e Son sugli esterni, mentre il nuovo arrivato Hojbjerg prende subito posto in mediana. Ancelotti sceglie invece il tridente con Calvert-Lewin centrale e James Rodriguez a dare qualità in compagnia di Richarlison.

La partita si avvia su ritmi molto bassi e le due squadre si studiano senza premere troppo sull’acceleratore. Il primo botta e risposta arriva poco dopo la mezz’ora con la conclusione da ottima posizione di Alli ben respinta da Pickford, poco dopo la risposta di James Rodriguez, che sfiora il palo dal limite dell’area. Prima dell’intervallo c’è ancora lavoro per il portiere ospite sulla conclusione di Doherty.

Nella ripresa Richarlison prende la mira sul bel passaggio di James Rodriguez, ma al 55′ il match si sblocca sul classico episodio da calcio piazzato: Digne disegna una parabola perfetta in area per la testa di Calvert-Lewin, che sovrasta due avversari e di testa insacca sotto l’incrocio.

Gli Spurs tengono in mano il possesso palla ma non riescono a trovare il varco giusto nella retroguardia dei Toffees, che invece fanno male in contropiede e sfiorano più volte il raddoppio con Richarlison e con lo stesso Calvert-Lewin.

OMNISPORT | 13-09-2020 19:35