Anche Allegri in corsa per il Real Madrid

Secondo quanto riportato da As, il futuro di Solari sarebbe legato al cammino del Real Madrid in Champions League. Solo vincendo la coppa dalle grandi orecchie, l'attuale tecnico sarebbe confermato sulla panchina dei blancos anche per la prossima stagione.

Tanti i nomi in gioco in caso di addio a Solari. Piacerebbe Low, protagonista con la nazionale tedesca. Grande stima nei confronti di Pochettino, tecnico del Tottenham. Attenzione anche al nome di Allegri, forse al suo ultimo anno alla Juventus.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 07:20