Anche Andrea Ostolani investito

Vittoria Bussi, Letizia Paternoster, ora anche Andrea Ostolani. Il ciclista classe 2002 dell'Alibe Bike MyGlass è stato investito da un’auto pirata mentre rientrava a casa: il ragazzo è finito contro il guard-rail e si è fratturato un braccio. A riportarlo Tuttobiciweb.it.

"Non sono caduto, ma ho ricevuto una botta fortissima ed un grande spavento. Pedalavo a 30 all’ora, stando sul lato sinistro, al di là della riga bianca. L’auto non ha nemmeno rallentato per capire cosa mi fosse successo: stringendo i denti sono riuscito a telefonare ai miei genitori, che sono arrivati e mi hanno portato all’ospedale di Forlì", ha detto il giovane, che in estate si era fratturato in un'altra caduta la clavicola sinistra.

Ostolani si è rotto il radio del braccio sinistro e verrà operato lunedì. Lo specchietto dell'auto pirata, che nell'impatto si è staccato dall'auto, è stato recuperato e consegnato alle forze dell'ordine, nella speranza di risalire al numero di telaio della macchina.

SPORTAL.IT | 23-11-2019 10:54