Finisce in anticipo per un problema fisico il Roland Garros di Ashleigh Barty. Dopo Naomi Osaka, anche se per tutt’altri motivi, e Petra Kvitova, anche l’australiana numero 1 del mondo e campionessa a Parigi nel 2019 si è dovuta ritirare, probabilmente per un problema all’anca sinistra, mentre stava perdendo 6-1 2-2 contro la polacca Magda Linette nel suo match di secondo turno.

OMNISPORT | 03-06-2021 13:41