Anche Bagnaia e Dovizioso contro Marquez

La pole conquistata da Marc Marquez sul circuito del Mugello, la quarta su sei Gp del Mondiale 2019, non è andata giù a buona parte degli altri piloti.

Lo spagnolo è stato accusato dalla Ducati di avere sfruttato la scia alla Rossa di Andrea Dovizioso.

Tesa questa ripresa anche da Pecco Bagnaia, protagonista comunque di un’ottima qualifica chiusa all'ottavo posto: “Marquez va piano in traiettoria facendo finta di spingere e ti fa perdere un giro, è una cosa da cui bisogna prender spunto”.

Di quanto successo ha parlato anche lo stesso Dovizioso: “Il contatto con Marquez al primo giro delle prove ufficiali? Non sono rimasto sorpreso, lo sono rimasto molto di piu' per la scia nel secondo giro veloce. Se lo ha fatto c'è un motivo dietro. Io non farei lo stesso di quel che ha fatto lui, ma solo perché io sono diverso. Lui è furbo, sa fare i tiri e molla e sfrutta queste sue caratteristiche".



SPORTAL.IT | 01-06-2019 21:10