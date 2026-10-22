Ad Almaty s'ammaina il tricolore: dopo Darderi, out anche Bellucci, che perde la battaglia dei tiebreak con Atmane (più "tranquillo" rispetto a Shanghai...). Stasera c'è Flavio.

Almaty non ha più italiani in tabellone: dopo Darderi, saluta anche Mattia Bellucci, ma in mezzo a un mare di rimpianti pensando a come si è evoluta la partita con Terence Atmane. Che l’ha spuntata dopo un’autentica battaglia di nervi e di gambe, con tre tiebreak disputati e quasi tre ore di partita nelle quali c’è stato un po’ di tutto, unito alla sensazione che un po’ Bellucci se la sia fatta soffiare da sotto al naso. Era un’occasione ghiotta per avanzare ai quarti e tirarsi su anche in classifica, ma il bustocco non ha saputo coglierla. E questo è l’aspetto che fa più male.

Mattia, che peccato: sempre avanti, ma non è bastato

Una sfida tutta “mancina” è pur sempre un bijou per gli occhi, ma alla fine il retrogusto per Bellucci è stato amaro per davvero. Perché la possibilità di scappare l’italiano l’ha avuta, specie nel terzo set, quando dopo un tiebreak decisamente rivedibile ha saputo rialzarsi, premere forte sull’acceleratore e trovare il break nel gioco d’apertura. Atmane però s’è attaccato alle sue caviglie, come un cagnaccio: ha replicato al turno di battuta perso, poi ha fatto nuovamente tornare i conti nel finale, quando restava solo da portare via l’intera posta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Era successo in parte già nel primo set, quando Bellucci ha trovato per primo il break (nel quinto) ma nel decimo gioco, quando è andato a servire per chiudere i conti, s’è fatto riprendere, costretto a riguadagnarsi tutto nel tiebreak. Il primo però gli ha sorriso: è bastato un minibreak per prendere la spinta e non fermarsi più, chiudendo sul 7-4 in totale controllo.

Nel secondo parziale il bustocco ha avuto l’opportunità di salire nuovamente sopra nel punteggio, ma l’unica palla break avuta nel set non è andata a buon fine e l’epilogo al tiebreak è stato inevitabile, con Atmane però che memore degli errori commessi precedentemente ha cambiato passo, trovando subito due minibreak e poi guadagnando fiducia (7-2 il finale).

Bellucci sfiora soltanto la top 60: tappa rimandata

Nel terzo set Bellucci sembrava però lanciato verso la vittoria: il break ottenuto nel gioco d’apertura ha costretto il francese ad alzare rapidamente il ritmo, per non rischiare di veder scappare il rivale. Rimesse le cose a posto nel sesto gioco, è stato Atmane a prendere l’iniziativa nella parte restante del match, incluso il tiebreak dove è salito sul 5-2 (e due servizi a disposizione), con l’italiano duro a morire e bravo a recuperare due mini break.

Ma sul 5-5 ancora una volta le percentuali al servizio (calate nel finale) hanno presentato il conto a Mattia, che dopo una seconda non troppo convinta ha cercato un rovescio un po’ velleitario, finito in rete. E Atmane, sulla prima palla match, non ha tremato: 7-5 e tanti rimpianti per un Bellucci che pure si congeda dalla trasferta asiatica con un titolo (il Challenger di Jinan), una finale persa a Jingshan e due eliminazioni nel debutto nel main draw ad Hangzhou e Shanghai, avvicinando la top 60 ma senza metterci piede.

Restano solo Musetti e Cobolli (che stasera sfida Wawrinka)

Arrivati a metà settimana, l’Italia della racchetta resta attaccata ai soli Cobolli e Musetti, impegnati a Lione nel 250 che potrebbe aprire al romano le porte delle Nitto ATP Finals di Torino (ma serve spingersi almeno in semifinale per guadagnare punti preziosi).

Cobolli affronterà stasera nel debutto agli ottavi Stan Wawrinka, ormai giunto quasi al termine del suo tour d’addio al circuito (intanto però ieri ha battuto Landaluce, forse stanco per i viaggi intercontinentali degli ultimi giorni, pensando che veniva dalla sconfitta nella finale del Challenger di Jinan contro Bellucci). Musetti, dopo la vittoria su Kouame, oggi osserverà da vicino la sfida tra Vacherot e Van Assche, dalla quale scaturirà l’avversaio che affronterà nel pomeriggio di venerdì nel quarto di finale.