Anche l'Happy Casa Brindisi ha messo gli occhi su Riccardo Visconti, giovane guardia classe 1998 in uscita da Mantova dopo due anni.

Secondo quanto riporta SB Daily, anche i pugliesi sono in corsa per il promettente giocatore già seguito da Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna. Visconti è cresciuto cestisticamente ed ha debuttato in Serie A con la maglia della Reyer Venezia. Ha giocato un anno anche a Verona.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 09:43