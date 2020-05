Anche da Immobile un appello perché il calcio riparta

Anche Ciro Immobile si muove in prima persona chiedendo che la serie A riparta, a cominciare dagli allenamenti collettivi.

"Tornare nel nostro ambiente è fondamentale – ha spiegato il centravanti della Lazio ai microfoni di 'Rai Sport' -. Stare nel centro sportivo ad allenarci ci garantisce la sicurezza di essere sempre controllati e di lavorare nel migliore dei modi. Chiaramente il nostro è uno sport di gruppo, e quando ti alleni da solo è difficile. Dal punto di vista mentale è qualcosa di profondamente diverso".

L'attaccante campano si allinea alla sua società, tra quelle che più si stanno battendo per la ripresa del campionato: "Se si parla di ricominciare in sicurezza, siamo i primi a volerlo fare. Tornare a fare il nostro lavoro, divertirci e far divertire la gente ci farebbe ovviamente un grande piacere".

