Anche Danilo e Alex Sandro tornano in patria

Altri due giocatori della Juventus lasciano l'Italia per raggiungere le rispettive famiglie in patria, una volta terminato il periodo di isolamento dovuto alle positività di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala.

Si tratta di Danilo e Alex Sandro, entrambi partiti da Torino per fare rotta nel loro Brasile e riabbracciare i loro cari. A conferire loro il permesso per partire è stata la Juventus, che per forza di cose non ha ancora fissato una data per la ripresa degli allenamenti alla Continassa.

Gli altri giocatori della Juventus attualmente non in Italia sono Cristiano Ronaldo (già a Madeira al momento dello scoppio dell'emergenza), Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 23:12