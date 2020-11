Anche Delfino sta con Messina

Un’altra voce importante del mondo del basket si leva a difesa della presa di posizione di Ettore Messina, che, alla luce del dilagare della pandemia di Coronavirus, ha invocato l’interruzione delle Coppe europee per privilegiare la prosecuzione dei campionati nazionali.

Si tratta di quella di Carlos Delfino. L’italo-argentino in forza a Pesaro ha parlato al ‘Corriere Adriatico’: “Noi stiamo facendo le cose per bene, ma quando cominci a incrociarti con squadre che hanno dei positivi, inizi a guardarti intorno ma non resta che giocare”.

“Senza accusare nessuno, credo non si debba approfittare per posticipare le gare – ha aggiunto Delfino – Il movimento deve cercare di andare avanti. Sono d’accordo con Messina: occorre proseguire con il campionato, anche a scapito delle coppe europee”.

OMNISPORT | 05-11-2020 12:25