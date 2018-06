Anche Lukasz Fabianski cambia squadra durante il campionato del mondo.

Il 33enne portiere polacco ha messo nero su bianco con il West Ham, come annunciato dallo stesso sodalizio londinese.

Fabianski gioca in Gran Bretagna dal 2007, quando l'Arsenal lo prelevò dal Legia Varsavia per poi dargli davvero poco spazio: 31 presenze con i 'Gunners', lasciati nel 2014 per approdare allo Swansea. E ora, complice la retrocessione dei gallesi, arriva una nuova svolta.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 12:55