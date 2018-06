Anche Facebook investe negli eSports: ecco tutte le novità

Facebook lo aveva annunciato già all’inizio di quest’anno e ora conferma le sue intenzioni di investire nel settore degli sport elettronici, sfidando Twitch, la nota piattaforma streaming dedicata agli eSports. La grande novità è il lancio di fb.gg, una intera sezione che Facebook dedica al gaming: gli utenti potranno trasmettere e guardare le partite in streaming, assistere a competizioni e tornei eSportivi. Chi deciderà di visitare la Homepage del nuovo servizio offerto dalla società di Zuckerberg, troverà i migliori titoli del momento, e se volesse cercarne uno in particolare potrà farlo nella lista completa di videogiochi.

Parlando delle dirette, l’azienda di Zuckerberg lancia lo streaming in 1080p/60fps, con la possibilità per i player emergenti che aderiscono al Level Up Program di chiedere ai fan un contributo in valuta virtuale nella modalità Facebook Stars, più o meno come già fa Twitch con Partner Program. Non solo. Sembra che si potranno acquistare contenuti virtuali durante le dirette streaming.

Intanto il colosso dei social network ha presentato all’E3 2018, a Los Angeles, il servizio Gaming Creators, che metterà a disposizione dei creatori di contenuti diversi strumenti dedicati e favorirà loro una maggiore visibilità anche su altre piattaforme, come Oculus o Instagram. Anche su Facebook, per essere considerato uno streamer ufficiale, l’utente dovrà avere alcune caratteristiche: aver fatto dirette streaming per almeno 4 ore, in due giorni diversi, nelle ultime due settimane; avere almeno 100 follower.

Riuscirà Facebook a superare i numeri di Twitch?

HF4 | 21-06-2018 09:00