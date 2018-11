Anche FIFA 19 perde colpi: ecco cosa è successo

Ebbene sì, anche i più grandi a volte ‘cadono’! Solo pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come uno dei colossi del mondo videoludico, Fortnite, avesse ricevuto una bastonata da un altro gioco, Destiny 2. Stavolta è toccato a FIFA 19, il famoso titolo calcistico firmato EA Sports e uscito ufficialmente lo scorso 28 settembre. Vediamo che cosa è successo.

Nella Top Ten italiana dei videogiochi più venduti (settimana 43 del 2018) Fifa 19 è solo al secondo posto. Si aggiudica la medaglia d’oro di questa classifica Red Dead Redemption 2, il titolo Western di Rockstar che spopola in Nord America, ma anche nel Regno Unito e in Giappone. E a questo punto possiamo dire anche in Italia, visto che è stato il più acquistato della scorsa settimana. Sì, ok… Ma di che videogame si tratta?

Stiamo parlando di un videogioco action-adventure, pubblicato il 26 ottobre 2018 da Rockstar Games per PlayStation 4 e Xbox One. Sarebbe il prequel di Red Dead Redemption (uscito nel 2010), terzo capitolo della saga di videogiochi Red Dead, che fu lanciata nel 2004 con Red Dead Revolver. Il videogioco sta riscuotendo un grandissimo successo: vi basti pensare che nei primi 3 giorni dell’uscita ha incassato più di 725 milioni di dollari!

Ecco la classifica completa dei titoli più venduti in questi ultimi giorni:

1.Red Dead Redemption 2

2.FIFA 19

3.Call of Duty Black Ops 4

4.Assassin’s Creed Odyssey

5.Grand Theft Auto V

6.Super Mario Party

7.Marvel’s Spider-Man

8.My Hero One’s Justice

9.Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

10.Minecraft Nintendo Switch Edition

Riuscirà FIFA 19 a recuperare il suo primo posto?

HF4 | 07-11-2018 09:30