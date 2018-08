Anche Hazard gela il Real Madrid

A Eden Hazard sono bastati trenta minuti, vissuti sul campo contro l’Arsenal, peraltro risultando decisivo anche da subentrante, per innamorarsi del calcio di Maurizio Sarri. E di conseguenza per dire no alla corte del Real Madrid. Nuove brutte notizie, quindi, per il presidente dei blancos Florentino Perez, che a una decina di giorni dalla fine del mercato vede sfumare un altro obiettivo.

Il fantasista belga, intervistato al termine della gara vinta 3-2 contro i Gunners, ha infatti magnificato i primi passi del Chelsea affidato alla guida tecnica dell’ex allenatore del Napoli: “Le partite è sempre meglio giocarle che vederle dalla panchina, ma sono contento per la vittoria e per il gioco che esprime la squadra. Sarri vuole sempre tenere il pallone, come piace a me. Ci divertiremo”.

In seguito, parlando a 'Rmc Sport', Hazard ha ribadito la volontà di restare a Londra: “Qui sono felice e ho ancora due anni di contratto, vedremo cosa succederà tra un anno o due, adesso sto bene dove sto. La finestra di trasferimento in Inghilterra è finita, potrei andarmene, ma il club non può fare acquisti e sarebbe un po' strano se mi lasciassero andare senza potermi sostituire".

SPORTAL.IT | 19-08-2018 12:35