Anche i tifosi Juve contro le nazionali: è polemica

Basta un infortunio per scatenare una polemica. Il calcio italiano continua a vivere all’orlo di una crisi di nervi e basta pochissimo per scatenare una serie di polemiche. Stavolta è il caso di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus ha accusato un problema fisico nella giornata di ieri e non parteciperà alla sfida dell’Italia contro la Polonia che gli sarebbe valsa la 100esima presenza in azzurro.

Il difensore ha accusato dei problemi di natura muscolare e per precauzione è stato deciso il suo ritorno a Torino. Ma per i bianconeri si tratta di una notizia davvero negativa soprattutto in considerazione dei problemi fisici di De Ligt e Chiellini, che lasciano Andrea Pirlo in una situazione piuttosto scomoda.

Il duello social

In questo momento in casa bianconera però i tifosi sono davvero in agitazione. L’inizio di campionato non è stato quello sperato e nessuno è esente da critiche in questo momento neanche una leggenda come il numero 19 bianconero. Veleno mostra preoccupazione: “A Bonucci mancava una gara per fare 100 presenze in nazionale, un patriottico come lui non poteva farsi sfuggire questa possibilità, quindi se rientra a Torino è rotto sul serio e siamo in difficoltà. Abbiamo un solo centrale”.

L’infortunio di Bonucci potrebbe tenerlo lontano ai campi per una ventina di giorni. Ma c’è chi guarda anche al futuro della difesa della Juventus e considera questo infortunio alla stregua di un’opportunità: “Una cosa deve fare Pirlo in questa sua prima stagione, salutare Chiellini e Bonucci e guardare al futuro. Non è facile perché hanno dato tanto in questi anni. Ma continuare a difendere bassi per mascherare i problemi e trovarsi sempre in emergenza non va bene”.

Tra i tifosi bianconeri sembra aprirsi una faida vera e propria tra chi rimane fedele alla vecchia guardia e chi invece vorrebbe fare un passo avanti verso il futuro. Mattia si schiera tra i primi: “Vedo tifosi bianconeri contenti dell’infortunio di Bonucci in una situazione così difficile, lui che ha stretto tantissimo i denti per darci una mano. Gente che esulta per Demiral che vale un’unghia di Bonucci”. E nella polemica si sono inseriti anche i tifosi del Milan, visto che al posto di Bonucci dovrebbe esserci Romagnoli, anche lui non in condizioni fisiche perfette con i rossoneri che si preparano a far visita al Napoli la prossima settimana.

SPORTEVAI | 15-11-2020 08:43