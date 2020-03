Anche il Belgio assegna il campionato di pallacanestro

Anche il Belgio, così come ha fatto venerdì la Lituania, ha assegnato il campionato. Massima serie di pallacanestro chiusa con effetto immediato e titolo che finisce nella bacheca di Ostenda.

"La salute dei nostri giocatori, del personale del club e dei tifosi è più importante di qualsiasi considerazione sportiva che potremmo fare. La decisione è stata unanime. Lavoreremo con i nostri club per prepararci nella maniera migliore per la prossima stagione e non vediamo l'ora di dare il benvenuto a tutti a settembre" ha sottolineato il Gianni Petrucci belga, Arthur Goethals.

SPORTAL.IT | 14-03-2020 16:47