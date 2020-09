Anche il Besiktas chiude a Mario Balotelli

Non sarà il Besiktas la nuova squadra di Mario Balotelli, che dopo la rottura con il Brescia potrebbe cambiare di nuovo maglia: l’allenatore del club turco ha però chiuso le porte al centravanti italiano in conferenza stampa.

Un investimento troppo rischioso secondo Sergen Yalcin, che ai giornalisti ha comunicato la bocciatura dell’arrivo di ‘Supermario’: “Non ho approvato il trasferimento di Mario Balotelli. Ci sono troppi punti interrogativi sul suo conto e ha dei costi troppo elevati, non possiamo correre questo rischio”.

Niente futuro in Turchia dunque per il classe ’90, reduce da una stagione incolore nella sua Brescia con cinque reti segnate in 19 presenze.

OMNISPORT | 07-09-2020 17:56