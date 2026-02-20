Anche il Milan ce l'ha con gli arbitri, ecco perchè! Telefonata all'Aia: c'è un dossier caldo

I rossoneri lamentano troppi episodi contrari, per ultimo il rosso ad Allegri nella gara contro il Como: sul web scoppia la polemica

Non hanno fatto irruzione negli spogliatoi dell’arbitro, non sono andat in tv ad elencare torti e soprusi ma anche in casa Milan si respira un certo malumore per gli arbitraggi di questa stagione. L’ultima goccia con la partita contro il Como ma sarebbero diversi i casi scottanti per cui lamentarsi: da qui una telefonata ai vertici dell’Aia.

La motivazione del rosso ad Allegri

Quando i dirigenti rossoneri hanno letto la motivazione per l’espulsione ad Allegri hanno deciso di agire. Il tecnico è stato squalificato un turno per essere uscito dall’area tecnica. Non per altro. Una cosa che accade praticamente ogni giornata su tutti i campi e con tutti gli allenatori. Ecco allora l’attacco. Non una protesta formale, ma comunque un modo per far capire che quello che sta succedendo in termini di decisioni arbitrali non piace.

Il dossier che scotta

Il Milan ha fatto i conti sulle decisioni che non tornano: oltre al mancato rosso (o almeno giallo) per Van der Brempt che ha messo al tappeto Pavlovic e all’espulsione di Allegri ecco la lista di errori o presunti tali: mancano due punti contro il Sassuolo per il gol ingiustamente annullato a Pulisic (sarebbe stato quello del 3-1, la partita è poi finita 2-2); il rigore non concesso a Nkunku nel match d’andata vinto contro il Bologna, il placcaggio di Moreo su Gabbia che ha favorito il momentaneo 2-1 di Nzola del Pisa a San Siro. Stride pure il dato dei rigori: il Milan è la squadra che ne ha avuti più contro (7) dopo il Napoli (8). Ce n’è abbastanza per alzare la voce.

La rabbia dei tifosi

Fioccano le reazioni: “Il metodo di infliggere cartellini gialli e rossi al Milan è inquietante, Rabiot doppio giallo e assente contro il Como.” e poi: “Galliani sarebbe andato inLega e avrebbe parlato. Vediamo se lo fa Scaroni” e anche: “L’impunità degli arbitri è il primo problema da risolvere. Questi sono professionisti pagati e quando fanno errori clamorosi rimediano una sospensione come il ragazzino ribelle al liceo. Guardalinee e quarto uomo ormai sono li a rubare lo stupendio dato il loro peso in campo”

C’è chi scrive: “Inzaghi era SEMPRE fuori dall’area tecnica. Quante volte è stato squalificato?” e poi: “Gli arbitri prendono di mira questo o quello a seconda di simpatie o antipatie. Tutto ovviamente mirato” e anche: “Allegri sta pagando il famoso “dov’è Rocchi”…” e ancora: “Sulle sanzioni, da anni, ciò che si percepisce è un generico “stai a cuccia” indirizzato a determinate squadre e determinati allenatori e tolleranza verso altri. I soliti.” e infine: “Mariani ha fatto quello che gli hanno ordinato di fare. Arriviamo secondi che tra qualche anno potrebbe valere qualcosa