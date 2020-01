Anche il Perugia liquida Oddo

Il campionato di Serie B è fermo per la pausa invernale dopo la fine del girone d’andata, ma il mercato allenatori è sempre in fermento. L’inizio del 2020 è coinciso con il quinto esonero della stagione, quello di Massimo Oddo dalla panchina del Perugia.

L’annuncio, nell’aria da giorni, è arrivato nel pomeriggio di sabato: “Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l'impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera" si legge nel comunicato del club.

"A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra" aggiunge la nota.

Per Oddo, che paga la flessione nel rendimento dopo un inizio promettente, si tratta del terzo esonero in carriera, dopo quelli di Pescara e Udine cui aggiungere le dimissioni dalla panchina del Crotone presentate sul finire del mese di dicembre 2018.



SPORTAL.IT | 04-01-2020 17:21