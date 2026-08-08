Anche il Sassuolo è senza portiere: da 2-0 a 2-3 con l'Augsburg, Volpato non basta, che errori di Muric

Squadra ancora incompleta per Aquilani a pochi giorni dal debutto in coppa Italia col Cesena prima dell'inizio del campionato, difesa tutta da rivedere

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Ha ancora il cartello lavori in corso il Sassuolo che spreca tanto ad Augusta contro l’Augsburg e si fa rimontare dal 2-0 al 2-3, lasciando parecchi dubbi sulla solidità della rosa e sull’efficienza della difesa e del portiere. Giornata da dimenticare per Muric, responsabile in tutto o in parte su tutte e tre le reti dei tedeschi che hanno vanificato l’avvio sprint con le reti di Pinamonti e Volpato.

Avvio illusorio del Sassuolo

Partono benissimo gli emiliani che in mezzora fanno due gol. Dopo 4′ Doig scappa sulla sinistra e viene ai limiti dell’area da Banks: per l’arbitro (sbagliando) è dentro e assegna un rigore che Pinamonti realizza. Lo stesso attaccante sfiora il raddoppio al 14′ su assist di Volpato ed è un bel vedere con l’ex Juve Adzic e Bakola scatenati, Laurentiè che si inserisce bene e al 34′ arriva il raddoppio. In due passaggi gli emiliani vanno in porta. Contropiede portentoso dei neroverdi. Muric con le mani per Bakola che dà in profondità per Volpato. L’autraliano salta il portiere uscito oltre la sua area di rigore e poi a porta vuota, dalla distanza, mette in rete di sinistro.

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Gli errori del portiere

Poi il black out che inizia al 36′: cross dalla trequarti di Wolf per l’inserimento di Fellhauer che stacca da solo all’interno dell’area sfruttando anche l’ennesima uscita sbagliata di Muric e segna l’1-2. Al 43′ il pareggio. Altro errore difensivo: su un lancio in profondità dalla difesa, Doig si ferma forse aspettando l’uscita di Muric che invece rimane a metà e viene superato da Kade per il 2-2. Lo stesso Kade un minuto dopo realizza il sorpasso ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa però bastabno 5′ ai tedeschi per segnare ancora. Fellhauer calcia dalla distanza, Muric respinge ma la lascia lì e Behrens a porta vuota segna il 3-2.

Bilancio deludente

Dopo il 22-1 ai dilettanti dell’Alta Anaunia e il 4-1 al Padova nel secondo test dell’anno, il Sassuolo ha disputato un triangolare con partite da 45 minuti contro Parma e Trento. Dopo lo 0-0 contro i ducali, che si sono poi imposti ai rigori, Pinamonti e soci sono stati piegati piuttosto a sorpresa dal Trento, che ha portato a casa la vittoria con un perentorio 2-0. Zero a zero invece nella gara contro la Folgore Caratese e ko per 4-1 contro il Celta Vigo mercoledì scorso. Lo score è deludente, per Aquilani ci sarà parecchio da fare, sperando in un mercato che ha portato solo Bowie ed Adzic in entrata e ha visto l’addio di Muharemovic e di diversi giovani promettenti, oltre che del ds Carnevali. E alle porte c’è il debutto in coppa Italia col Cesena.