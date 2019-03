Anche la Catalogna ai piedi di Ronaldo

L’ultimo, nonché unico, giocatore a segnare una tripletta per la Juventus in Champions League prima di Cristiano Ronaldo era stato Alex Del Piero, nell’ormai lontano 1998. Proprio 'Pinturicchio', uno degli eroi dell’ultimo trionfo in Coppa, che risale al 1996.

Dopo l'impresa contro l’Atletico Madrid è impossibile non inserire la Juventus tra le favorite per il successo finale, perché il “marziano” ce l’ha solo Allegri.

La stampa sportiva di tutto il mondo ha esaltato il 3-0 con cui i bianconeri hanno ribaltato il risultato dell’andata e in particolare l’artefice del miracolo sportivo.

Cristiano Ronaldo è ovviamente il protagonista sulle prime pagine dei quotidiani portoghesi: "La Liga del campione" titola 'O Jogo' sottolineando come CR7 abbia eguagliato Messi nel computo delle triplette in Champions, mentre 'A Bola' carica con "La leggenda”.

Anche in Spagna i quotidiani si soffermano sull’impresa di Cristiano, minimizzando il crollo dell’Atletico: "Cristiano impone la sua legge” titola 'Marca', ma anche la stampa catalana deve “arrendersi” a celebrare quanto successo all’Allianz Stadium: “Cristiano manda in frantumi il sogno Atletico" titola 'Mundo Deportivo'.



SPORTAL.IT | 13-03-2019 08:50