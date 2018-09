Anche la Fifa snobba Buffon

Non premiato dalla commissione di giornalisti e ct che ha votato per il titolo di miglior portiere della Champions 2018, Gianluigi Buffon riceve lo stesso, amaro trattamento da parte della Fifa. L’ex portiere della Juventus, ora al Paris Saint-Germain, non figura infatti tra i tre candidati al “The Best Goalkeeper Award 2018”.

Per le nominations, la Fifa sembra aver guardato più al Mondiale che alla Champions: in lizza infatti il campione del mondo Hugo Lloris della Francia, Thibaut Courtois, terzo con il suo Belgio, e il danese Kasper Schmeichel, protagonista dell’ottavo di finale contro la Croazia, perso dalla Danimarca, ma dopo che il portiere aveva parato tre calci di rigore.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 18:20