La MotoGP ha il suo Patto della Concordia: Aprilia, Ducati, KTM, Honda e Yamaha vogliono partecipare ai ricavi

Le cinque case presenti in MotoGP hanno trovato un accordo su come portare avanti il campionato fino al 2031. Parteciperanno alla torta dei ricavi, ma vogliono preservare sviluppo e competitività

È arrivato anche in MotoGP il famigerato Patto della Concordia. Che in Formula Uno vige ormai da un bel pezzo, ma che nel mondo delle due ruote aspettava ancora un’intesa, con cinque caso motoristiche che si sono messe attorno a un tavolo (col beneplacito del board della categoria) e hanno deciso di stilare regolamenti e prospettive legati allo sviluppo di moto e propulsori nei campionati dal 2027 al 2031. Un accordo atteso da tempo e che lega a doppio filo tutti e cinque i costruttori oggi presenti nella classe regina: Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha hanno trovato un’intesa, a testimonianza dell’impegno condiviso e della visione comune che si vuol portare avanti per i prossimi campionati iridati di MotoGP.

Un accordo che farà felici tutti. Ezpeleta esulta: “Visione condivisa”

L’accordo è significativo perché segna un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo del motomondiale, anche in una nuova era globale dovuta al passaggio sotto l’egida di Liberty Media. La nota diramata dalle cinque case spiega che l’accordo si basa su un processo di negoziazione collettiva incentrato sui migliori interessi in ambito sportivo, tecnico e commerciale, stabilendo un quadro di riferimento che garantisce competitività, rilevanza tecnologica e sviluppo dell’appeal globale del campionato a lungo termine.

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Dopotutto era necessario trovare un punto d’intesa, pensando anche al modo col quale negli ultimi anni altri campionati (vedi Formula Uno) hanno po’ oscurato il mondo delle due ruote, anche complice l’addio di certi personaggi (su tutti Valentino Rossi) che avevano animato i primi due decenni del nuovo millennio. Di sicuro le case costruttrici hanno trovato questo accordo anche per cercare di poter accedere a un pezzo sostanzioso della torta dei ricavi, sebbene non sia stata ancora resa nota alcuna cifra e tantomeno non si sia entrati troppo nei particolari del nuovo Patto.

“Per la prima volta nella storia di questo sport, tutti i costruttori raggiungono una posizione unanime su un accordo con la MotoGP”, spiega Massimo Rivola di Aprilia. E anche Carmelo Ezpeletza, gran capo di MotoGP Group, s’è detto molto soddisfatto. “Tutto questo significa che condividiamo la stessa visione per il futuro di questo sport. L’impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale, ma sottolinea anche l’ambizione condivisa che ne guida il futuro”.

Ducati felice e battagliera: “Abbiamo la competizione nel DNA”

Soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa anche da Ducati, che con una nota ha spiegato di essere ben contenta di proseguire per altre 5 stagioni (saranno 29 consecutive) l’avventura nel massimo campionato dedicato alle moto. “Le corse sono da sempre parte integrante del DNA Ducati e rappresentano un motore fondamentale per l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e la forza del nostro marchio”, ha affermato Claudio Domenicali.

“Siamo molto felici di confermare la nostra presenza in MotoGP anche negli anni a venire: alla luce degli straordinari risultati ottenuti nelle ultime stagioni, sarebbe stato difficile immaginare un percorso diverso per Ducati. Il livello della competizione continua a crescere, con costruttori e piloti che alzano costantemente l’asticella delle prestazioni. È proprio questo a rendere il campionato così unico e a spingerci a migliorarci e a superare i nostri limiti. Siamo orgogliosi di essere tra i protagonisti della MotoGP e di contribuire, insieme a tutti i costruttori, alla crescita e allo spettacolo di questa straordinaria piattaforma mediatica”.

Gigi Dall’Igna, DG di Ducati Corse, a sua volta ha aggiunto che “l’impegno condiviso da parte di tutti nel paddock dimostra che, sebbene si lotti ferocemente in pista, siamo pienamente allineati nel garantire un futuro luminoso e prospero al campionato. Questo accordo offre stabilità e una direzione chiara per gli anni a venire, creando l’ambiente ideale affinché i costruttori possano continuare a investire in tecnologia, prestazioni e talento”. Le linee guida del nuovo Patto della Concordia verranno rese note nelle prossime settimane, mentre intanto a Brno sono previsti lunedì dei test per le nuove 850 di cilindrata, quelle che scenderanno in pista nel 2027.