Ha chiuso i battenti un altro campionato europeo, quello polacco.

Il titolo è stato assegnato allo Stelmet Enea BC Zielona Góra, che era in testa alla regular season con 19 partite vinte e 3 perse, e si è anche deciso di non procedere ad alcuna retrocessione. Seconda piazza per lo Start Lublin (17-5), terza per l’Anwil Włocławek (17-5).

Tra i giocatori dello Zielona Góra figura anche l'ex Dinamo Sassari Drew Gordon.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 17:29