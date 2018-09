Anche la Roma è in crisi: che flop contro il Chievo

La serie A riparte nel modo più amaro per la Roma, bloccata in casa dal Chievo in una partita valida per la quarta giornata di campionato. La squadra di Di Francesco si fa rimontare dai gialloblu dal 2-0 al 2-2 ed incappa nella terza partita consecutiva senza vittorie. I capitolini, dal gioco involuto, sono cinicamente puniti nelle uniche due occasioni create dai veronesi nel corso del match.

La Roma, pur senza brillare, riesce a chiudere con un rassicurante doppio vantaggio il primo tempo. I giallorossi dopo soli 10' trovano l'1-0 con la conclusione ravvicinata di El Shaarawy, servito da Florenzi. I gialloblu, molto abbottonati fino a quel momento, non riescono a cambiare marcia e a reagire e al 30' vengono di nuovo puniti dai padroni di casa, in gol con Cristante, protagonista di un bell'inserimento su assist illuminante di Dzeko. Prima dell'intervallo i clivensi riescono finalmente a rendersi pericolosi con Stepinski, ma in contropiede i capitolini sfiorano il tris con El Shaarawy.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo, ma una magia di Birsa da oltre 20 metri (tiro a giro all'incrocio dei pali) riapre un confronto che sembrava già nelle mani della squadra di Di Francesco. Gli ospiti giocano con più fiducia ma a parte l'estemporanea azione personale dello sloveno non riescono a rendersi pericolosi con continuità dalle parti di Olsen. Anche la Roma fatica a creare gioco e non bastano gli ingressi di De Rossi (applauditissimo) e Karsdorp a dare la scossa ai padroni di casa.

E all'85' arriva il pareggio clivense: Olsen riesce ad evitare l'autorete di Karsdorp, ma sulla respinta Stepinski è il più lesto di tutti e segna il 2-2. L'undici di D'Anna si arrocca in difesa e resiste all'assalto disperato dei capitolini. Fischi dell'Olimpico al termine del match.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 14:45