Anche la Roma sull’obiettivo del Napoli, i tifosi: “Meglio così”

In attesa di risolvere le questioni riguardanti i contratti di Arek Milik e Dries Mertens, il Napoli si guarda intorno in cerca di rinforzi per il proprio attacco. Tra i nomi che sono stati accostati al club azzurro c’è quello di Moise Kean, 20enne attaccante che l’Everton vorrebbe cedere dopo una stagione negativa in Premier League: il Napoli ha chiesto informazioni, d’altra parte Kean è un giocatore che il club di De Laurentiis ha già sondato quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti.

Anche la Roma su Kean, ma Napoli in vantaggio

Secondo Calciomercato.com, però, anche la Roma si sarebbe mossa per il bomber classe 2000, contattando l’Everton. Al momento, comunque, il Napoli pare avvantaggiato, dato che i Toffees – allenati proprio da Ancelotti – mirano a portare in Premier uno degli assi azzurri, Allan.

Questa situazione permetterebbe dunque al Napoli di costruire una trattativa sulla base di uno scambio tra i due giocatori, con conguaglio a favore del club di De Laurentiis. L’operazione, però, non sembra particolarmente gradita ai tifosi azzurri. Kean, infatti, non viene considerato un giocatore affidabile per competere per obiettivi importanti.

I dubbi dei tifosi azzurri

“Ma chi lo vuole sto Kean?”, si chiede Paolo in una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro. “Dai Roma, prenditi questo pacco”, scrive Giuseppe, augurandosi che i giallorossi battano De Laurentiis nella corsa all’attaccante.

“La Roma s’è inserita? Bene così, possono prenderselo loro…”, aggiunge Annarita. Aiden, invece, ricorda che Kean non pare avere la mentalità giusta per essere un calciatore di alto profilo. “Scaricato da Juventus, Nazionale e adesso anche dall’Everton dove ha fatto malissimo, sempre per motivi comportamentali. Dopo il festino della settimana scorsa nonostante la quarantena si è capito che non è il profilo giusto. No grazie”, commenta il tifoso azzurro.

SPORTEVAI | 02-05-2020 11:02