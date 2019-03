Anche Miller corre per Dovizioso

Jack Miller, che sarà al via del Mondiale delle MotoGp con una Ducati del Team Pramac, ha raccontato come funziona la catena di sviluppo a Borgo Panigale.

“I pezzi li prova per primo Michele Pirro, poi li testiamo anche io e Danilo Petrucci. Se tutto funziona per il meglio a quel punto c’è il via libera: noi due siamo l’anello di congiunzione tra il collaudatore e Dovizioso” si legge su ‘Marca’.

Per i bookmakers il forlivese è il secondo indiziato per la conquista del Mondiale delle MotoGp che inizierà nel fine settimana in Qatar. Il favorito, naturalmente, resta Marc Marquez.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 17:05