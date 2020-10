Anche Riccardo Rossi salta Aragon per Coronavirus

Anche Riccardo Rossi non potrà prendere parte al Gran Premio di Teruel, in programma per la prossima settimana sul circuito di Aragon.

Il giovane pilota di Moto3 ha infatti reso noto tramite Instagram di essere stato contagiato dal Coronavirus. “Ciao a tutti, volevo informarvi che purtroppo non participerò al Gp di Aragon poiché sono risultato positivo al test del Covid-19. Mi mancherà essere in pista questo weekend, ci vediamo a Valencia”, ha scritto il diciottenne della KTM.

