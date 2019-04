Anche Sarri scarica Higuain

Non c'è pace per Higuain. Dopo aver lasciato la nazionale argentina, Higuain rischia, a giugno, di salutare anche il Chelsea (solo tre gol segnati ad oggi a Londra). Sarri sembra averlo scaricato. Anche contro il Brighton (3-0 per i Blues), il Pipita è rimasto a guardare.

Sempre più probabile che il Chelsea non lo tenga per la prossima stagione. Sotto contratto con la Juventus, sembra alla ricerca di una nuova sistemazione. Oltre all'ipotesi Roma, attenzione alle sirene cinesi e della MLS.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 09:18