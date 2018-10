Anche Sarri vive il suo derby di Milano

Il derby di Milano fra Inter e Milan si avvicina e San Siro sarà tutto esaurito con 78 mila persone e un incasso che sfiorerà i 5 milioni di euro. Non un record per la serie A, ma solo per poco.

Molti gli spunti di interesse: la sfida fra i due bomber argentini Mauro Icardi e Gonzalo Higuain, quella fra i due portieri, Samir Handanovic e Gianluigi Donnarumma e il duello fra le due società, colossi nel proprio settore per un confronto fra Cina e Stati Uniti, fra Suning e Elliott, che stanno facendo tornare le due squadre ai livelli del passato.

I due club, molto probabilmente, saranno avversari anche in sede di mercato sin da gennaio. Gli obiettivi sono diversi: Nicolò Barella del Cagliari, Soualiho Meitè del Torino e Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l’Arsenal.

Le due rose sono anche ricche di calciatori di qualità ambiti da club europei ricchi e potenti.

Secondo quanto riporta il Sun, Maurizio Sarri guarderà con un certo interesse Il derby della Madonnina per osservare da vicino Mauro Icardi e Patrick Cutrone.

Il tecnico del Chelsea è alla ricerca di una prima punta che possa finalizzare la mole di gioco che i Blues producono grazie al possesso palla e alle verticalizzazioni portate dall’ex allenatore del Napoli con Morata che sembra non essere ritenuto in grado di portare a termine questo compito.

Sarri vorrebbe portare a termine uno dei due colpi già nel mercato di gennaio, anche se questa ipotesi sembra di difficile realizzazione per la volontà dei due club di non privarsi dei due bomber.

Allora i dirigenti della società di Roman Abramovich continuano il proprio lavoro sottotraccia con il numero 9 nerazzurro in cima alla lista dei desideri di Sarri, che lo voleva con lui già ai tempi partenopei, ma la clausola rescissoria recita 110 milioni di euro, anche se i soldi non sono mai stato un problema per il magnate russo, ma la cifra potrebbe essere anche alzata in sede di rinnovo, già annunciato da entrambe le parti.

Meno impegnativa, ma comunque difficile, è l’operazione che porta al classe 1998, che dal Milan viene considerato il bomber del futuro e se dovesse arrivare un’altra punta, magari quell’Ibrahimovic pronto al ritorno in rossonero, permetterebbe al prodotto della Primavera di diventare la spalla ideale per il Pipita Higuain.

