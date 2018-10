Anche Simona Ventura sposa tesi-Report e attacca la Juve

Mentre Report annuncia altre novità per la trasmissione di lunedì prossimo, in merito alla connivenza tra i club e le cosche mafiose sulla gestione dei biglietti delle partite e non solo, continua l’onda lunga di polemiche sulla vicenda legata alla Juventus all’indomani delle parole del presidente Agnelli (che ha parlato anche intercettazioni su fatti inesistenti ed ha aggiunto: “Una vicenda dolorosa per chi come noi collabora ogni giorno con le forze dell’ordine per mantenere un clima di serenità e sicurezza. Ricordate gli attori in campo sono tre: club, ultras e forze dell’ordine. Il dolore per questi fatti è forte e acuito dalla scomparsa di Bucci che è sotto indagine. La Juventus rispetta le sentenze”).

UN BEL TACER NON FU MAI SCRITTO – Anche Simona Ventura si è sentita tirata in ballo da accesa tifosa granata. La showgirl ha prima retwittato le parole di Cairo sugli striscioni inneggianti a Superga esposti dai tifosi della Juve col placet della società (“Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso”) e dopo le parole di Agnelli (““Ho cercato Cairo, non poteva, mi ha scritto durante l’assemblea. Ci sentiremo senz’altro in giornata, credo sarà felice di avere una ricostruzione corretta dei fatti. Ci siamo scusati immediatamente in occasione dell’esposizione di quelli striscioni, sono assolutamente sereno. Ciò che rileva è capire che i responsabili dell’introduzione di quegli striscioni stanno altrove”) ha scritto serafica sempre su twitter: “Un bel tacer non fu mai scritto”. Chi non molla la presa è Maurizio Pistocchi.

LA BATTAGLIA DI MAURIZIO – Il giornalista prima sottolinea un passaggio della sentenza del Tribunale federale: “Ciò non toglie, tuttavia, la gravità della condotta posta in essere da D’Angelo che, pacificamente, si è prestato alle richieste del gruppo ultras al fine di agevolare l’introduzione nello stadio di materiale espositivo non ammesso”, poi sempre sui social appoggia la linea del Fatto Quotidiano retwittando una frase: “Andrea Agnelli contro Report: Non accetto accostamenti fra Juve e bagarini. Se cacciasse il dirigente che faceva il bagarino, sarebbe un po’ più credibile”.

SPORTEVAI | 26-10-2018 09:51