Anche Spalletti sta con Mourinho: le parole in conferenza

L’Inter va a caccia dell’ottavo successo di fila in campionato e Luciano Spalletti presenta la sfida di domani alle 12.30 contro l’Atalanta. Si parte dal capitolo formazione, ci sono problemi di stanchezza soprattutto a centrocampo: “Più stanchi sono quelli che hanno giocato di più. Brozovic come minutaggio e come extra che ci mette dentro le partite come corsa, visto che i numeri dicono che è quello che ha fatto più strada), ma è quello che lega di più il gioco, dalla metà campo alla Curva Nord. Valuterò oggi il suo recupero. Borja Valero ha fatto un pezzo di partita con qualità importante, ma è stata ridotta nei minuti. Nainggolan ha tentato di fare quello che ci ha abituato, si è messo a disposizione, ma è tornato un po’ indietro per la sua condizione. Difficile possa essere della partita”.

Un match che è storicamente insidioso per i nerazzurri: “Una gara che può riservare insidie – avvisa Spalletti se non andiamo a considerare che l’ultima partita prima della sosta è quella di domani, non è stata quella di martedì. Non considerare quella dell’Atalanta un’estensione della partita di Champions è fondamentale. Basta considerare i numeri dell’Atalanta. Come classifica non è tra le primissime, ma se si pensa a tutto quello che le è successo e al rendimento delle ultime giornate, è da primissimi posti. Paga il fatto che a inizio anno non è riuscita a capitalizzare la grande mole di gioco prodotta. Se si pensa a occasioni create, gol fatti, subiti: sono davanti a noi in tutte le voci. In quell’ambiente, in quello stadio, ti viene a buttare sotto col fisico e poi Gasperini è bravissimo, fa del bene al mondo del calcio, contribuendo a renderlo più bello e più moderno”.

Inevitabile un pensiero sul gesto di Mourinho in Juve-Manchester: “Mi sembra che Mourinho stesso abbia detto nel post conferenza che a freddo non lo rifarebbe e questo forse ci trova tutti d’accordo, però a volte ci sono pressioni emotive in determinate partite che vanno poi a sommarsi e il rischio di cadere in qualche piccola reazione c’è. Comunque, credo che fino a che si resta su fatti di questo livello si resta sullo spettacolo. Poi se vai a stuzzicare un leone, il leone ruggisce”.

Sulla striscia: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare dopo la partenza. Il nostro doveva essere un campionato di questo livello. Ci siamo presi una sosta a inizio anno, poi è chiaro che abbiamo dovuto andare a un altro livello ed è esattamente quello che mi aspettavo. Strisce del genere riempiono il serbatoio dell’entusiasmo, ma bisogna stare attenti a non riempire quello della presunzione”.

Infine, la Juve che Mourinho ha smascherato come battibile: “Resta una squadra molto forte, che probabilmente vincerà il campionato”.

SPORTEVAI | 10-11-2018 12:43