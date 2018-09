Anche Stoner: la Honda progetta il Dream Team

Casey Stoner è in procinto di lasciare il ruolo di collaudatore alla Ducati, e secondo indiscrezioni riprese da Corsedimoto.com non è da escludere l'ipotesi Honda nel suo futuro. L'australiano potrebbe svolgere il ruolo di "special tester" al servizio di Marc Marquez e Jorge Lorenzo: un Dream Team difficilmente battibile.

Ad anticipare questa ipotesi è il sito online francese Paddock-GP, che cita le parole del team manager Alberto Puig: "Gestire tre campionissimi del calibro di Marquez, Lorenzo e Stoner? Per me è la situazione ideale".

L'indiscrezione però non trova la conferma del ds Ducati Paolo Ciabatti: "Stoner? Come ho detto mesi fa la palla al momento è nel suo campo. Dopo l'operazione alla spalla doveva risentirci a settembre per decidere sul da farsi. Ed è ciò che faremo. E' vero che per poter guidare una MotoGP, comunque, c'è bisogno di molto allenamento e bisogna vedere se per Casey il gioco vale la candela. Se dovesse smettere con noi comunque non credo tornerebbe in Honda", le parole a Gpone.com.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 11:00