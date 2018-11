Anche Tavecchio infierisce su Ventura

Il primo anniversario di Italia-Svezia, partita che ha sancito la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale di Russia, è beffardamente coinciso con le dimissioni di Gian Piero Ventura dalla panchina del Chievo. L’ex ct azzurro aveva già annunciato la volontà di lasciare la squadra gialloblù, dopo appena quattro partite, dopo il pareggio contro il Bologna, ma l’ufficialità si è avuta appunto solo martedì 13 novembre.

Una coincidenza che non è passata inosservata all’ex presidente della Federazione Carlo Tavecchio che, presente in tribuna per Italia-Portogallo, è stato duro nei confronti del tecnico genovese: “Mi dispiace, non pensavo finisse così. La sorpresa è che le dimissioni le abbia date quando nessuno gliele chiedeva”.

Tavecchio è poi tornato sui giorni successivi alla gara contro la Svezia: “Nessuno si è dimesso e allora qualcuno doveva prendersi la responsabilità. Abbiamo avuto un post Mondiale drammatico”.

