Anche Tite bastona Douglas Costa

Anche il commissario tecnico del Brasile, Tite, bastona Douglas Costa, nell’occhio del ciclone per lo sputo a Di Francesco.

"Non è stato convocato per due motivi: l'infortunio e quanto successo in campionato. Ha mostrato mancanza di disciplina" ha detto il timoniere verdeoro in vista delle sfide contro Arabia Saudita e Argentina.

"Dopo l'infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso" ha intanto comunicato la Juventus.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 17:50