Ancora Balotelli show, il Marsiglia vola

Il classico terzo indizio ha fornito la prova: Mario Balotelli è rinato a Marsiglia. L’ex attaccante del Nizza, approdato a gennaio alla corte di Rudi Garcia, è andato a segno anche contro l’Amiens, siglando appunto la terza rete in quattro partite con la maglia dell’Olympique.

La gara termina 2-0 e dura lo spazio di 25 minuti, tanti quanti ne ha impiegati Super Mario per entrare in entrambe le reti che hanno deciso la partita, prima recuperando il pallone che verrà poi scaraventato in rete da Thauvin al 20’ e poi raddoppiando direttamente da un lancio del portiere Mandanda, prolungato da un altro ex milanista come Balotelli, Lucas Ocampos.

L’attaccante della Nazionale avrebbe poi anche segnato un’altra rete nel secondo tempo, ma annullata per fuorigioco. Il Marsiglia sale a 40 punti proseguendo la rimonta verso la zona Champions League.



SPORTAL.IT | 16-02-2019 20:35