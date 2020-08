Ancora da Barcellona: "Messi non può andarsene"

Da Barcellona insistono sul fatto che Lionel Messi non possa svincolarsi dai blaugrana: la clausola che lo permette sarebbe scaduta, secondo l’ex presidente Joan Gaspart, che ha parlato a Marca.

“Messi non può andarsene, dovrà aspettare il 2021. Ho visto il contratto e la situazione è chiara, la clausola per liberarsi scadeva a giugno e non si può tornare indietro. E comunque preferisco perderlo a zero che per meno di 700 milioni. Qui comanda il club, non il calciatore. È il club che ci mette i soldi, anche se questa non è una questione di denaro”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-08-2020 15:48