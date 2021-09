Ancora Djokovic contro Berrettini

E’ un mercoledì dalle emozioni forti quello che attende gli appassionati di tennis con Matteo Berrettini , ultimo nostro connazionale in gara all’ Open degli Stati Uniti , opposto al n. 1 del ranking Atp Novak Djokovic .

L’azzurro non ha finora espresso il suo miglior tennis a New York tuttavia ha confermato contro il qualificato tedesco Oscar Otte una qualità imprescindibile per un top ten: quella di riuscire a battere giocatori di livello inferiore nelle giornate di scarsa vena.

Dall’altra parte, anche il serbo non ha entusiasmato nei primi quattro incontri disputati in cui ha lasciato complessivamente per strada ben tre set contro Holger Rune, Kei Nishikori e, per ultimo, l’americano Jenson Brooksby.

E’ innegabile che Nole debba convivere con una pressione indescrivibile perché completare il Grande Slam gli permetterebbe di realizzare una impresa mai riuscita ai suoi rivali storici Federer e Nadal, oltre a distanziarli nella speciale classifica degli Slam vinti.

Nonostante quanto appena scritto, i bookmakers si sono schierati in modo convinto in favore del 34enne di Belgrado che è avanti per 3 a 0 negli scontri diretti con il romano dopo averlo sconfitto alle Atp Finals di Londra nel 2019 e, naturalmente, a Parigi e Wimbledon in questa stagione.

Un elemento che può farci sperare nel miracolo? Nel 2015 fu proprio un’italiana ad impedire a Serena Williams di realizzare il Grande Slam e ci stiamo ovviamente riferendo a Roberta Vinci, motivo per cui sarebbe stupendo se accadesse di nuovo con Berrettini.

OMNISPORT | 08-09-2021 09:12