Ancora fastidi per Ibrahimovic: il rientro potrebbe slittare

Una doccia fredda per il Milan a qualche ora di distanza dalla seduta di allenamento: dopo i segnali positivi della mattinata Zlatan Ibrahimovic ha lamentato infatti ancora diversi fastidi legati al problema muscolare che lo ha spedito ai box.

Stando a quanto riferito da ‘Sky Sport’, lo svedese resta in forte dubbio per la sfida contro il Sassuolo: il suo rientro in campo potrebbe infatti slittare per evitare ricadute più pesanti. Lo staff cercherà probabilmente di recuperarlo in piena forma per le partite contro Benevento e Juventus in programma il 3 e 6 gennaio.

Toccherebbe dunque nuovamente a Rebic fare il centravanti nel reparto offensivo rossonero con Leao proiettato a sinistra e la coppia Calhanoglu-Saelemaekers a supporto. Da valutare anche le condizioni di Theo Hernandez, tornato in gruppo dopo il forfait dell’ultimo turno.

OMNISPORT | 18-12-2020 18:20