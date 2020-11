Ancora Joao Pedro: il Cagliari stende e aggancia la Samp

La migliore coppia-goal della Serie A, un solo punto in meno della scorsa annata dopo sette giornate e tanto entusiasmo, crescente. Il Cagliari coglie l’opportunità in casa contro la Sampdoria: per Di Francesco successo importantissimo contro la sua ex squadra e aggancio in classifica.

Una gara equilibrata quella andata in scena alla Sardegna Arena nel pomeriggio, con le squadre decise a conquistare il successo per allontanarsi quanto più dalla zona calda e provare ad ambire a qualcosa di più. Ad andare ad un passo dal vantaggio è il Cagliari, con il colpo di testa di Joao Pedro sul legno.

Per il resto portieri inoperosi ed ordinaria amministrazione. La gara si gioca sopratutto a centrocampo, con un gioco continuamente spezzettato dai falli. Proprio uno di questi cambia la gara: Augello cerca di recuperare Joao Pedro dopo un retropassaggio sbagliato di Tonelli, intervento duro e giallo. Divenuto rosso dopo il controllo di Ayroldi al monitor.

Ranieri corre subito ai ripari togliendo Ramirez per Damsgaard, mentre Di Francesco aspetta qualche minuto dopo, a inizio ripresa, per inserire Sottil al posto di Marin. Joao Pedro è scatenato, Tonelli non può tenerlo: altro brutto errore del centrale, che con il gomito ferma irregolarmente il brasiliano in area: al 48′ penalty e 1-0 firmato dallo stesso 10 rossoblù.

La Sampdoria non riesce a reagire e per il Cagliari è solo questione di tempo prima di trovare il raddoppio che chiude la gara, lasciando il team isolano a godersi la pausa delle Nazionali con maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Un 2-0 firmato da Nandez al minuto 69: palla di Simeone sulla destra, l’ex Boca in contropiede vola verso il centro superando la difesa blucerchiata e battendo imparabilmente l’incolpevole Audero col mancino, così da chiudere il match in terra sarda.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SAMPDORIA 2-0

MARCATORI: 48′ rig. Joao Pedro, 69′ Nandez

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa (91′ Pisacane), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin (46′ Sottil), Rog; Ounas (91′ Tramoni), Joao Pedro, Nandez (91′ Caligara); Simeone (86′ Pavoletti)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva (81′ Verre), Thorsby, Ekdal (77′ Silva), Jankto (77′ Leris); Ramirez (46′ Damsgaard), Quagliarella (77′ La Gumina)

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Tonelli (S), Silva (S)

Espulsi: Augello

OMNISPORT | 07-11-2020 17:05