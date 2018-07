Ancora minacce di morte ai Mondiali: tocca a Bacca

La Colombia è uscita dal Mondiale di Russia per mano dell'Inghilterra, dopo una combattutissima sfida terminata dolorosamente ai calci di rigore. Alla selezione colombiana non è bastata la grande parata di Ospina su Henderson per accedere ai quarti di finale, ed è stata condannata dagli errori dal dischetto di Mateus Uribe, centrocampista del Club America, e di Carlos Bacca, attaccante ex Milan. Il mediano classe 1991 ha spedito il pallone sulla traversa, mentre la punta del Siviglia si è fatta ipnotizzare dal portiere inglese Pickford. La sconfitta della selezione colombiana ha lasciato molta amarezza in patria, dove i tifosi si sono scagliati in gran parte contro l'arbitro del match Mark Geiger, accusato anche dal capitano Radamel Falcao di aver arbitrato "in maniera vergognosa".

Ma alcuni supporters colombiani hanno preferito accusare Uribe e Bacca della sconfitta della propria nazionale, non limitandosi a dei semplici insulti, ma minacciando addirittura di morte i due calciatori. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere in questo Mondiale e i protagonisti sono sempre i sostenitori dei Cafeteros: infatti anche il centrocampista ex Fiorentina Carlos Sanchez aveva ricevuto diverse minacce a seguito della sua espulsione nel corso della prima partita del girone persa contro il Giappone.

E il pensiero non può non andare ad Andres Escobar. Il 2 luglio del 1994 venne infatti ucciso l’allora difensore della nazionale, mentre usciva da un ristorante di Medellin a pochi giorni dall'eliminazione della Colombia dal Mondiale statunitense. Il calciatore aveva realizzato un'autorete nella partita persa per 2-1 dai Cafeteros proprio contro gli Stati Uniti, che sancì l'eliminazione dei sudamericani dalla competizione. "Grazie per l'autogol" gli gridarono i sicari, prima di assassinarlo a colpi di pistola.

05-07-2018