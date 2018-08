Ancora un colpo per la Roma: preso un campione del mondo

Steven N’Zonzi è il dodicesimo acquisto della Roma. Dopo tre anni a Siviglia, il centrocampista francese fresco campione del mondo è sbarcato nella Capitale, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito e firmerà per i giallorossi.

Il direttore sportivo dei capitolini Monchi, approfittando dei rapporti consolidati con il suo ex club, ha trovato l’accordo per il mediano 29enne sulla base di 32 milioni di euro tra offerta fissa oscillante tra i 28 e i 30 milioni e i bonus. N’Zonzi, accostato in passato anche alla Juventus, va ad aggiungersi a un foltissimo centrocampo, dove si giocherà il posto con Daniele De Rossi. Per lui è pronto un contratto di 4 anni da 3 milioni a stagione.

In partenza Maxime Gonalons, che con l’arrivo del transalpino rischia di uscire dalla lista Champions. N’Zonzi è la ciliegina su una campagna acquisti prestigiosa, che ha portato nella Capitale giocatore come Kluivert, Pastore, Cristante, Marcano e Santon.

Di Francesco esaltato dal mercato è pronto a dare battaglia alla Juventus di Cristiano Ronaldo: “La Juventus ha grande mentalità vincente e aggiunge un giocatore del genere, che ha la stessa mentalità vincente, soprattutto in Europa – ha spiegato al portale romeno Pro Sport -. Penso che il loro obiettivo principale sia imporsi in Champions. Nulla è deciso per lo scudetto”.

“Il Barcellona? Penso sia stata la partita perfetta. Ci sono stati altri match importanti nella mia carriera, ma nessuno come quello. Lo Zenit mi voleva? Confermo che abbiamo avuto qualche discussione interessante. Mi è stato chiesto se fossi interessato, ma non volevo andare troppo lontano, era un’offerta concreta. Ma quando è arrivata quella della Roma non ci ho pensato un attimo. E’ una storia importante nata sin da quando ero calciatore”.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 14:30