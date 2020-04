Ancora un lutto per il calcio: muore per cancro Michael Robinson

Per gli amanti del calcio inglese, Michael Robinson ex centravanti del Liverpool, del Manchester City e di altre formazioni britanniche è un nome rimasto nella memoria, tra gli annuari, nelle statistiche. In questi giorni sospesi a a causa dell’emergenza coronavirus, il mondo del calcio e dello sport deve salutare un grande protagonista del calcio degli anni Ottanta.

Michael Robinson: il Triplete con il Liverpool

Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 12 luglio, ma il cancro lo ha portato via prima di poter raggiungere questo traguardo.

All’epoca della sua militanza nel Liverpool, realizzò il sogno del Triplete, regalandosi un ambito risultato sebbene non proprio da protagonista assoluto. Da attaccante, Robinson in carriera ha messo insieme più di 300 partite nella massima serie del calcio inglese. Un percorso avviato con il Preston North End, dove aveva debuttato a soli 17 anni, per poi passare dal Manchester City (1979/80), dal Brighton (1980-83) e infine approdando al Liverpool, il suo club. Con i Reds, Robinson ha conquistato uno storico Triplete nella stagione 1983/84: Premier League, Coppa di Lega e Champions. Riserva di Dalglish e Rush, giocò i supplementari della celebre finale contro la Roma all’Olimpico, vinta ai rigori dalla squadra all’epoca allenata da Joe Fagan.

Dopo quel trionfo passò ai Queens Park Rangers, per poi chiudere la carriera in Spagna, all’Osasuna. Proprio in Spagna intraprese, poi la carriera come commentatore tecnico sportivo.

Il saluto a Michael Robinson da parte del calcio

Il Liverpool ha salutato il suo ex centravanti con un tweet molto emozionante che si accompagna a una foto di Robinso con la storica Coppa: “Siamo profondamente commossi nell’apprendere della scomparsa di un nostro giocatore del passato, Michael Robinson, 61 anni.

I pensieri di ciascuno membro del Liverpool Football Club sono per la famiglia e gli amici.

Riposa in pace, Michael”.

VIRGILIO SPORT | 28-04-2020 15:30