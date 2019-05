Ancora un giocatore serbo accostato alla Virtus Bologna, che in estate cambierà fisionomia per volontà del suo coach Sasha Djordjevic. Secondo quanto riferisce 'Repubblica' anche l'ex Olimpia Milano Milan Macvan sarebbe nel mirino.

Il classe 1989, reduce da un brutto infortunio al ginocchio, è in forza al Bayern Monaco ed è stato agli ordini del timoniere felsineo tanto in Baviera quanto in nazionale.



SPORTAL.IT | 16-05-2019 17:23