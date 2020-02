Ancora Valanga Rosa: Brignone e Goggia strepitose

Nuovo trionfo dello sci femminile azzurro: a Sochi Federica Brignone ha vinto il SuperG di coppa del mondo, davanti a una ritrovata Sofia Goggia.

La Brignone, che è riuscita a trionfare nonostante un errore, ha chiuso in 1.25.33, venti centesimi in meno della Goggia. Sul terzo gradino del podio la la svizzera Joana Haehlen.

Per la 29enne valdostana è la quattordicesima vittoria in carriera, la quarta stagionale: ora passa in testa anche in classifica generale di SuperG, dopo essere già al comando di quelle di gigante e di combinata.

La Brignone mette ora nel mirino la campionessa Usa Mikaela Shiffrin, assente oggi, che resta prima in classifica generale con 1.225 punti.

