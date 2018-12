Ancora violenza in serie A, agguato contro i tifosi del Torino

Nuovi episodi di violenza in serie A, ad appena tre giorni dalla morte di un tifoso dell'Inter, investito da un Suv durante gli scontri prima della partita tra i nerazzurri e il Napoli.

Questa volta sono stati presi di mira i tifosi del Torino, che erano in viaggio verso Roma per la partita del pomeriggio contro la Lazio all'Olimpico. Il pullman, che trasportava un gruppo di tifosi granata della Curva Maratona, è stato preso a sassate presso l'area di servizio Chianti Sud, sull'autostrada A1. Non ci sarebbero feriti,

Secondo quanto spiegato dalla polizia, tutto sarebbe iniziato con dei tafferugli tra i supporters granata e quelli del Bologna, anche loro in autogrill perché in viaggio verso Napoli, dove alle 18 i rossoblu affronteranno la squadra di Ancelotti.

La violenza è dilagante ed è intervenuto, questa volta più duramente dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che sui social ha commentato l'accaduto: "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!".

I bus degli ultras coinvolti si sono poi allontanati: quello dei bolognesi è stato intercettato dalla polstrada in A1 nell'Aretino. Sull'accaduto indaga la Digos.

