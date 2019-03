Andersen è concentrato solo sulla Samp

Joachim Andersen si sta rivelando uno dei difensori più affidabili di tutta la serie A.

Il difensore della Sampdoria è seguito da molti grandi club sia in Italia che in Europa.

Di queste voci Andersen ha parlato al quotidiano danese BT: “E’ il calcio. Io penso solo a giocare, poi per me è una bella cosa sapere dell’interesse di queste società. Io non posso fare molto, di certo posso dare il massimo in ogni partita. Sono in un buon club come la Sampdoria e sono felice qui”.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 16:50