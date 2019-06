Andersen è sempre più vicino al Milan

Intervitao da bt.bk, Joachim Andersen ha parlato del suo futuro: "C'è molto interesse nei miei confronti e analizzo le varie opzioni. Sono stato molto bene alla Sampdoria, con i tifosi, il presidente, lo staff, i giocatori e la città, ma è ora di andare avanti per migliorare ancora di più".

"Ci sono diversi club interessati che discutono col mio agente – ha rivelato il difensore – e a breve prenderò una decisione anche con la mia famiglia".

"Mi sento pronto per il prossimo passo. In caso di partenza è importante che abbia senso anche per la Sampdoria, non riguarda solo me. Devo ringraziare questo club fantastico e l'allenatore. Senza la Sampdoria non avrei avuto tutte queste opzioni per il trasferimento. Una cessione deve avere senso per tutte le parti" ha concluso Andersen.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 17:01