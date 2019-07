Andersen volta le spalle al Milan

Con l'arrivo di Giampaolo sulla panchina rossonera molti tifosi si aspettavano anche quello di Joachim Anderse, promettende difensore della Samp molto legato al tecnico.

In un primo momento sembrava più che probabile ma ora la pista è in salita: il Lione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a fare un'offerta da 25 milioni di euro per il danese.

Resta quindi un buco nella difesa del Milan: ad oggi si contano solo due centrali di ruolo, Musacchio e Romagnoli. In rosa c'è anche Caldara ma deve ancora recuperare dall'operazione al crociato ed è reduce da un'annata difficile.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 18:42