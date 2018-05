André Silva c'è, il Portogallo no

Mentre l'Italia di Mancini debuttava tra luci ed ombre, le Nazionali che al Mondiale c'andranno hanno dato vita alle prime amichevoli di una serie di test ravvicinati che condurranno all'inizio di Russia 2018, fissato per il 14 giugno con la sfida proprio tra l'Arabia Saudita e la Russia.

In maschera la Francia, che senza Griezmann e Pogba, regola 2-0 l'Irlanda grazie ai gol di Giroud e Fekir, mentre l'Iran perde malamente 2-1 contro la Turchia. Va peggio al Portogallo: i campioni d'Europa, privi di Cristiano Ronaldo in vacanza dopo il trionfo in Champions e destinato a unirsi ai compagni solo il 4 giugno, non sono andati oltre il 2-2 casalingo contro la Tunisia, altra qualificata al Mondiale. A segno subito André Silva e Joao Mario, poi il black out: i gol di Badri e Ben Youssef fanno spaventare Fernando Santos. E forse pure Ronaldo.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 00:00